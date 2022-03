L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han acordat debatre la rebaixa del preu de la T-Usual al consell d’administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de demà, segons va informar la tinent d’alcalde d’Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, en declaracions als periodistes ahir i van confirmar fonts del Govern a Europa Press.

Aquest debat es produirà després que l’alcaldessa, Ada Colau, proposés ahir rebaixar un 50% el preu de la T-Usual tres mesos, una proposta en què el vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, va dir que veu «un punt d’irresponsabilitat» i improvisació. Sanz va defensar que Colau ha fet aquesta proposta «positiva i en sentit constructiu» per abordar com ajudar els ciutadans a afrontar la crisi energètica i la inflació, i per garantir més ús del transport públic.

Sobre les declaracions de Puigneró, en què va afirmar que espera que Colau tingui acordat que tindrà els 50 milions que costaria a l’ATM la rebaixa del títol, va dir que no el veu contrari a la proposta de l’alcaldessa: «És evident que a tots ens preocupa com finançarem aquesta actuació». En aquest sentit, va confirmar que rebaixar el 50% d’aquest títol tres mesos costaria entre 45 i 50 milions d’euros a l’ATM, dels quals uns 11 o 12 milions euros serien de l’Ajuntament.