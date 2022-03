Segons un informe de la Sindicatura de Comptes, Cs és el partit que més diners es va gastar a la campanya de les eleccions del 14-F amb un total de 2,5 milions d’euros, 421.693 euros per cada diputat. La segona formació política que va invertir més diners per escó és el PPC amb 813.534 euros.

En tercer lloc se situa Vox, amb 1.407.251 euros gastats. Darrere hi ha En Comú Podem, amb una inversió en la campanya de 679.000 euros.

El PSC, que va ser el partit més votat el 14-F empatat a escons amb ERC, hi va destinar 62.421 euros per cada diputat.Durant la campanya electoral es va gastar 2.059.904 euros.

ERC es va gastar 1.670.261 euros i, tenint en compte els 33 diputats obtinguts, va invertir per cada representant 50.613 euros.

La CUP és el partit que menys es va gastar. Per cada representant hi va destinar 9.927 euros.

I, finalment, Junts és la formació que menys recursos es va gastar per diputat tenint en compte els 32 escons que va obtenir. El partit va fer una aportació de 59.500 euros. La formació liderada per Carles Puigdemont va obtenir els recursos d'un endeutament per valor d'1,4 milions d’euros i d'aportacions en donacions de persones físiques o jurídiques de 93.429 euros. Així doncs, JxCat es va gastar 1.583.000 euros, 49.468 euros per diputat.

Segons el mateix informe, cap dels partits que ha aconseguit representació ha rebut més diners en subvencions lligades als resultats electorals que la despesa que van fer durant la campanya. Excepte la CUP, que va gastar exactament la mateixa xifra que va rebre després (449.343,04 euros), la resta de formacions polítiques tenen un balanç negatiu entre despeses i ingressos posteriors per subvencions.

Cs és també el partit que surt més mal parat en aquest aspecte, ja que va destinar 2.530.162,10 euros en la campanya, però després només en va recuperar 971.796,30, una xifra 1,5 milions més baixa. El PP el segueix, amb una diferència negativa de 712.607,41euros, ja que, tot i gastar-se gairebé un terç de diners abans dels comicis, les subvencions rebudes es queden en poc més de 100.000 euros. Vox se situa en tercer lloc, amb una despesa en campanya de 664.165,31 euros més alta que les subvencions rebudes.

JxCat (346.537,57 euros), el PSC (318.836,12) i ERC (306.113,49) se situen a nivells similars, mentre que els comuns s'apropen més a l'equilibri, i es van gastar 194.825,90 euros més que la suma que van rebre en subvencions postelectorals.