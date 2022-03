La consellera de Justícia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, va instar ahir a treballar per arribar a «un consens de país» per garantir el català a Catalunya i va defensar que «l’escola catalana és un model d’èxit i de consens». També va exposar que el Govern no tornarà a limitar per llei el lloguer a Catalunya després de la decisió del Tribunal Constitucional i va assegurar que, després de la resolució, la durada i l’import del lloguer «no es poden tractar al Parlament, i que el Goven prepara una llei de lloguers catalana que regularà els censos».

També va avançar que el mes de maig s’instal·larà una cel·la encoixinada en una presó catalana per poder engegar una prova pilot per arribar a les contencions mecàniques zero i va reivindicar que les presons catalanes, els condemnats i els professionals «han d’estar al centre». També va tractar qüestions com la reinserció dels presos després de complir la condemna; la creació de la llei de memòria històrica per ampliar el concepte de víctima a persones detingudes o entitats espoliades –l’avantprojecte sortirà al mes d’abril–, i la necessitat d’un protocol que permeti «donar seguretat en la manera de procedir» en els desnonaments i garantir que tothom tingui dret a l’habitatge. Per la seva banda, Convivència Cívica Catalana (CCC) i Hablamos Español van sol·licitar ahir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que executi de manera forçosa la sentència que obliga a impartir el 25% de les classes en castellà a tots els centres catalans i van anunciar que registraven la reclamació davant la sala corresponent d’execució de la sentència. Es tracta d’una de les accions judicials promogudes per les entitats per obligar el Govern català a introduir l’espanyol com a llengua vehicular, van afegir les associacions.