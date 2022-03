«Compte amb mi». «Aquí estic per al que vulguis». Els dirigents del PP estan enviant una allau de missatges preventius als companys que consideren que tenen números per pintar alguna cosa en la nova cúpula d’Alberto Núñez Feijóo. Alguns són els mateixos que van manar whatsapps elogiosos a Pablo Casado fins a poques hores abans de demanar-li públicament que dimitís. «Llegir ara aquests missatges fa mal», sospira una de les últimes persones fidels a l’encara president del PP. El líder de la Xunta de Galícia serà triat cap de files dels conservadors dissabte al congrés de Sevilla i no ha donat cap pista de qui formarà el seu equip. Per formar la nova cúpula, Feijóo ha demanat llistes de noms als barons més rellevants. En aquest procés de decisió també hi té un paper rellevant Mariano Rajoy, amb qui Feijóo parla habitualment des de la implosió del PP, a mitjan febrer. Segons fonts coneixedores d’aquests contactes, l’expresident atén les crides que li fa el cap de l’Executiu gallec i li dona tots els consells que el futur líder li demana.