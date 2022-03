El Govern treballarà per seguir donant suport a la xarxa de municipis en la tasca de facilitar opcions habitacionals de mig termini als refugiats ucraïnesos que ara estan en la seva majoria en equipaments locals i de Creu Roja o en cases de compatriotes que van arribar a Catalunya abans de la guerra.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, van mantenir ahir una trobada amb representants de Creu Roja a Catalunya, entitat que calcula que des del 5 de març ha atès 13.642 persones arribades d’Ucraïna a Catalunya i n’ha allotjat 5.535 a 29 municipis. D’aquests, una mica més de 3.600 ja han demanat protecció temporal a Fira Barcelona, un espai que gestionen el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i Creu Roja, i que Aragonès apunta que haurà d’«ampliar-se» pel volum d’arribades. «És important que tots treballem per dimensionar adequadament les reposades, com a la Fira, és una cosa que ja li hem traslladat al Govern, que s’ha d’ampliar», va dir.

El president va destacar que les famílies ucraïneses ja arrelades prèviament a Catalunya, així com els seus municipis, estan ajudant a acollir familiars, amics i coneguts, però que necessitaran nous suports per a això. També va explicar que per tot això s’ampliaran els recursos per als municipis amb noves contractacions de personal tècnic d’acolliment.

«Des del Govern s’han establert uns contractes programa amb mesures de suport per facilitar el finançament als ajuntaments per contractar agents d’acolliment. La previsió és augmentar els contractes per facilitar el reforç d’aquesta xarxa», va explicar. «Estem al costat del poble ucraïnès. Per voluntat i per deure internacional. La pròpia comunitat ucraïnesa està sent una de les principals xarxes de suport i això requereix que també el nostre suport (...) tot l’esforç no pot mantenir-se sense suport de l’administració i en aquest sentit estem treballant amb els ajuntaments», va explicar el president. També va destacar que «caldrà preveure que el conflicte serà llarg o almenys les conseqüències s’allargaran en el temps» en el que podrien ser «mesos o fins i tot anys».

El Govern, que ha reafirmat el seu compromís amb entitats com Creu Roja, a les quals ha felicitat per la seva feina, destaca que «més enllà de la necessària actuació d’emergència també s’està treballant en el mig termini».

Verge va afirmar que encara que les arribades ara com ara «es poden absorbir», serà necessari en el futur fer un major esforç, un augment de recursos que ha relacionat amb l’aportació estatal pendent que ha de derivar-se de fons europeus.