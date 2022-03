El jutge de Barcelona José Antonio Cruz de Pablo cita a declarar demà l’exdona del productor televisiu Josep Maria Mainat Ángela Dobrowolski per haver-lo intentat matar injectant-li insulina. Dobrowolski pot ser acusada d’homicidi o d’assassinat en grau de temptativa.

Ara fa un any l’Audiència de Barcelona va rebutjar arxivar la investigació amb l’argument que quedaven diligències per practicar, com l’interrogatori dels sanitaris que van atendre el membre de La Trinca la mateixa nit dels fets al seu domicili i posteriorment a l’hospital.

Fins ara ha quedat acreditat que Mainat va patir una hipoglucèmia greu i que la seva dona, abans d’aquest episodi, li va subministrar una substància amb el consentiment d’ell.

La defensa de la dona al·legava que va ser ella mateixa qui va dir als sanitaris del SEM que Mainat era diabètic i va «salvar-li la vida» abans que arribés l’ambulància.