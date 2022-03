Els atacs russos van continuar ahir en diferents front d’Ucraïna el que desdiu l’anunci fet dimarts per Moscou que reduiria «dràsticament» la seva activitat militar en la castigada Txernívi i a Kíiv, ciutats que ahir van ser precisament els principals blancs dels bombardejos, segons les autoritats ucraïneses.

Les bombes de l’artilleria i dels avions de combat russos van caure durant tota la matinada d’ahir sobre Txerníhiv, situada al nord del país, segons va informar el governador de la regió, Viacheslav Chaus al seu compte de Telegram.

«Cap edifici militar ha estat blanc dels bombardejos, només infrestrucutas civils», va dir. Chaus va recordar que a Txerníhiv, que comptava amb 280.000 habitants abans de la guerra, està sense llum ni aigua. També s’ha quedat «sense comunicacions i ja no podem reparar-les», va afegir després de precisar que també s’han registrat atacs a la localitat de Nizhyn, a la mateixa regió. Després de l’assetjada Mariúpol al sud, Txerníhiv és la ciutat més durament afectada pels bombardejos des de l’inici de la invasió russa el 24 de febrer.

Per la seva banda, el governador de la regió de Kíiv, Olazander Pavliuk, va dir que «els russos han bombardejat 30 vegades zones habitades i infraestructures civils en les últimes 24 hores», sent les zones del nord de la capital les més afectades, com Bucha, Irpin, Vyshgorod, Brovary.

El portaveu del Ministeri de Defensa rus, Igor Konashenkov, va indicar que durant l’últim dia les Forces Armades russes van destruir un total de 64 instal·lacions militars a Ucraïna, inclosa una seu de les forces d’operacions especials a Mikolaiv, tal com va recollir l’agència russa TASS.

Les autoritats ucraïneses es van mostrar molt escèptiques amb l’anunci rus de reduir l’ofensiva i més després dels atacs d’ahir. «Els ucraïnesos no són persones ingènues», va afirmar el president Volodímir Zelenski en un discurs de vídeo durant la nit anterior. El mandatari va afirmar que els senyals inicials de les converses de pau eren «positives», però va afegir que no «han apagat» les explosions dels projectils russos. Els màxims dirigents dels Estats Units, França, Alemanya i Itàlia han instat Occident a no baixar la guàrdia contra Rússia.

A la desconfiança sobre la desescalada russa es van unir ahir les declaracions del portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, que va dir no veure «avanços» en les negociacions iniciades dimarts a Istanbul i els resultats de les quals van generar expectatives. «De moment, no podem informar de res molt prometedor o d’un avanç. Hi ha molta feina per fer», va assegurar Peskov.