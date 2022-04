No era a les travesses, però Cuca Gamarra (Logronyo, 1974) és la triada pel futur líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per assumir la secretaria general del partit, un lloc on haurà d’apedaçar els estrips de l’etapa Casado, en què va ser l’única sorayista a la cúpula.

Feijóo ha trobat en Gamarra, portaveu del PP al Congrés des del setembre del 2020, una doble ànima: la de gestora com a alcaldessa de Logronyo (2011-2019) i la de dona de partit, perquè ha ocupat diversos càrrecs orgànics des que va ser la primera presidenta de Noves Generacions a La Rioja (2000-2005). Llicenciada en Dret Econòmic, ha estat l’encarregada de portar les regnes del partit com a coordinadora general des que el 24 de febrer Pablo Casado va passar a un segon pla, a l’espera del XX Congrés Nacional, que dissabte triarà Feijóo com el seu substitut. En aquest període, Gamarra ha treballat amb l’eurodiputat Esteban González Pons, encarregat d’organitzar el conclave i la persona en qui Feijóo va pensar com a secretari general el 2018, quan al final el dirigent gallec no va fer el pas per succeir Mariano Rajoy. Com a part de la cúpula de Casado, amb qui compartia amistat, en els primers moments de la guerra entre Génova i Isabel Díaz Ayuso, Gamarra es va alinear amb ell. Amb tot, després de l’empipada de les bases i el tancament de l’expedient a la presidenta madrilenya, va amenaçar a porta tancada de dimitir si no es donava veu als afiliats en un congrés. Tot i que la seva elecció ha estat una sorpresa -ella mateixa ho va saber ahir al matí- a Galícia se sabia la seva bona relació amb Feijóo, que coneix de quan era alcaldessa per la gestió comuna del camí de Santiago.