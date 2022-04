El contenciós administratiu número 13 de Barcelona ha estimat el recurs d’un grup de professors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i ha anul·lat l’acord del claustre de suport a exmembres del Govern, com Andreu Mas-Colell, per l’expedient sancionador contra ells del Tribunal de Comptes. La sentència considera que l’acord aprovat pel claustre de la UPC el 14 de setembre del 2021 no respecta la neutralitat perquè «vulnera la llibertat ideològica i la llibertat d’expressió dels recurrents». La sentència ha estimat el recurs interposat per dos professors de la UPC, membres de la plataforma Universitaris per la Convivència. L’acord de la UPC denunciava «la injustícia» de les actuacions del Tribunal de Comptes contra antics membres del Govern, com Andreu Mas Colell i Albert Carreras de Odriozola, i se «solidaritzava amb els afectats», a més d’adherir-se a una declaració de l’IEC que s’expressava en el mateix sentit.