Les dades epidèmiques de la sisena onada de covid segueixen millorant, amb un balanç de menys de 2.000 casos diaris, encara que, amb el nou protocol que va entrar en vigor dilluns, es fan menys proves diagnòstiques, uns 6.000 PCR menys i uns 9.000 tests d’antígens menys que la setmana passada. En qualsevol cas, el nombre de persones hospitalitzades segueix disminuint i les UCI ja estan en nivells d’ocupació per covid que no es donaven des del 25 de juliol del 2020, malgrat que encara hi ha cinc defuncions per covid de mitjana al dia. Segons les dades actualitzades ahir per Salut, hi havia 821 persones ingressades per covid als hospitals, 34 menys que dilluns, de les quals 68, nou menys que fa quatre dies, estaven greus a les UCI, 49 d’intubades i 11 amb respiració extracorpòria, un nombre de greus que s’aproxima al menor nombre d’ingressats a l’UCI de tota l’epidèmia, que es va registrar el 7 de juliol del 2020, amb 40 ingressats.