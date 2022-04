Els set sindicats que de manera unitària han fet vaga els dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març han qualificat la mobilització de «vaga històrica», han afirmat que seguiran «fins a on calgui» i han demanat la implicació dels centres educatius, ja que «serà essencial per a les mobilitzacions des d’ara fins a final de curs».

En un comunicat conjunt, els sindicats van afirmar ahir que «feia molt de temps que no es veia una vaga històrica com la d’aquest mes de març» i «des de la unitat sindical» van agrair «l’esforç a totes les persones que han posat el seu gra de sorra perquè fos possible». En aquest sentit, van assenyalar que «no hauria estat possible que l’opinió pública estigués al nostre costat sense la implicació de tots els claustres per contrarestar les manipulacions del conseller». «Fruit d’aquestes mobilitzacions, hem aconseguit que hi hagi molts nervis al departament i al Govern», que «creien que podrien seguir trepitjant els nostres drets», quan «hem demostrat que la comunitat educativa d’aquest país tenim capacitat de resistir i fer asseure’s a parlar i a acceptar una mediació a aquells que a principis de mes deien que no volien parlar amb els docents», afegien els sindicats.

Els sindicats emplacen tots els centres a fer assemblees presencials per poder continuar el pols i fer propostes sobre com continuar les mobilitzacions, alhora que han assenyalat que la coordinació entre els centres de cada zona «serà essencial per a les mobilitzacions existeixin des d’ara fins a final de curs».

Per la seva banda, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va reconèixer ahir que «hem de refer ponts» amb el professorat i «explicar-nos millor» perquè moltes de les reivindicacions que plantegen els sindicats «ja estan pressupostades». El conseller va assenyalar que «ens hem trobat amb retallades que s’arrosseguen des de fa molts anys» al costat del cansament de la pandèmia, per la qual cosa «entenem el que està passant», alhora que, «com a conseller», reconeix que les coses «sempre es poden fer millor» i «refer els ponts que calgui».

Sobre la reducció de l’hora lectiva que la conselleria ha plantejat als sindicats per a aquesta legislatura, començant en el curs 2023-24 a primària i seguint en el 2024-25 a secundària, el conseller considera que «és una bona mesura» que no es pot iniciar en el proper curs com demanen els sindicats perquè significa un cost de 70 milions d’euros a primària i de 103 als instituts. «Estem d’acord a revertir les retallades, però no es pot fer tot de cop», va dir el conseller, que va criticar que en el context de la vaga «s’ha intentat generar un moviment que ha intentat barrejar-ho tot».