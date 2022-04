El Grup Català de Seguretat, empresa amb seu a Manresa, ha volgut aportar el seu granet de sorra a l’hora d’ajudar el poble ucraïnès. Ahir, va sortir en direcció a l’hospital militar de Kíiv una ambulància equipada per atendre ferits en zones de conflicte.

El trasllat del vehicle fins a la seva destinació a Ucraïna el fan professionals del Grup Català de Seguretat -Isidre Macià, Santiago Fuster, Bruno Alonso i Manuel Carlos Domínguez-, que, a banda de l’ambulància, ha fet donació de material tàctic, entre d’altres, d’armilles i cascos amb protecció balística i de racions de menjar de 24 hores, així com de llet en pols i aliment sòlid per a nadons. L’aportació d’aquest material es fa basant-se en les necessitats que els han dit que són urgents des de la zona afectada.

L’empresa manresana ha volgut agrair «l’ajuda rebuda per part dels nostres clients per dur a terme aquest projecte de caire humanitari, sense la qual no hauria estat possible». Alhora, ha destacat «les gestions realitzades pel cònsol d’Ucraïna a Barcelona i el suport de l’associació Ucraïna al cor», de Sant Joan de Vilatorrada.

Al seu entendre, «cal una acció de tots plegats per pal·liar les conseqüències d’aquesta agressió injustificada i desitjar que mai al nostre país ens trobem s’estan trobant ara els ucraïnesos».