El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) va informar ahir que ha aconseguit visitar la ciutat d’Irpín, als suburbis occidentals de Kíiv i escenari d’alguns dels pitjors enfrontaments en la guerra a Ucraïna, i ha pogut lliurar ajuda humanitària a les 3.500 persones que encara hi romanen. Responsables de l’organització van entrar a la ciutat divendres per lliurar-hi aliments, i esperen poder augmentar aquests enviaments al llarg de la setmana vinent, va assenyalar l’organització en un comunicat.

Dels 60.000 habitants que abans de la guerra hi havia en aquesta ciutat dormitori dels voltants de Kíiv ara en queden uns 3.500, va dir Alyona Synenko, treballadora local de CICR, qui va subratllar que la prioritat actual és veure en quina situació es troben aquestes persones.

Michail, un pastor religiós de la localitat, va exercir de guia del destacament de CICR, i els va relatar que un dels principals problemes en el lloc era l’escassetat d’aigua potable, va indicar el comunicat.

L’accés a la ciutat, presa per les tropes russes el març però ara recuperada per l’exèrcit ucraïnès després del replegament de Rússia a la zona de Kíiv, es veu dificultat des que els invasors van destruir el pont de sortida de la localitat, per la qual cosa només s’hi pot accedir mitjançant vehicles tot terreny.

CICR va informar que l’hospital militar local ha sofert greus danys i està buit, mentre que l’únic professional sanitari a la zona és un oftalmòleg que ha hagut d’ocupar-se de tractar ferits en les setmanes d’hostilitats que ha sofert la ciutat.