Per aclamació, com volia. Alberto Núñez Feijóo va ser elegit ahir nou president del PP. El 98,35% dels compromissaris del partit reunits a Sevilla van donar suport a la seva candidatura, que era l’única que es presentava al 20è congrés del partit. A ell s’han encomanat els conservadors per recuperar la moral i cosir les ferides que deixa la guerra entre Casado i Ayuso. El polític gallec és conscient de la il·lusió que ha despertat en els seus companys de files: «Només puc empatar les vostres expectatives», els va dir.

Feijóo (Ourense, 60 anys) es va comprometre a fer una oposició constructiva al Govern de Pedro Sánchez i a guanyar-lo quan pugui a les urnes. «Jo no vinc a insultar el president del Govern», va afirmar davant el ple en el seu primer discurs com a líder del PP. No és la primera vegada que pronuncia aquesta frase, que desperta en la memòria aquell reguitzell de desqualificacions que Casado va llançar a Sánchez el 2019.

En la seva al·locució no va donar cap pista sobre com serà la relació amb Vox, el principal problema del PP en aquests moments, encara que va demanar que es deixi de «repartir carnets» de qui és «més patriota». «Hi cabem tots», va etzibar entre aplaudiments, en un intent de recuperar els votants que s’han decantat per Vox. El discurs va agradar molt als alts càrrecs del PP. Alguns van considerar que havia demostrat que «és un home d’Estat». «Quin canvi», «quina tranquil·litat», deien alguns altres, membres d’un partit on hi ha ganes que arribi la calma després de tanta agitació.