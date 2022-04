La Fiscalia Anticorrupció ha aconseguit frenar la maniobra que ha dut a terme el general a la reserva Viktor Kaneikine –que, segons el Ministeri Fiscal, encapçalava un suposat clan mafiós rus desarticulat durant l’anomenada Operació Clotilde–, amb què pretenia aconseguir 11,9 milions d’euros que van ser bloquejats a Andorra, segons consta en un escrit del 17 de març.

«El fiscal interessa que es desestimi la sol·licitud realitzada per la representació de Viktor Kanaikine, mentre la pretensió parteix d’unes premisses no acreditades», completa l’escrit, que rebutja la intenció d’aquest oficial de l’Exèrcit rus de frenar l’embargament que Anticorrupció ja havia reclamat el 24 d’abril del 2021 respecte als diners que segueixen dipositats al Banc Privat d’Andorra (BPA). La defensa d’aquest general a la reserva, per contra, defensa que el seu client no té antecedents a Rússia, per la qual cosa no se’l pot incloure al capdavant de cap clan mafiós.

Anticorrupció ja havia demanat a la Sala Penal de l’Audiència Nacional que comuniqués a les autoritats andorranes l’execució de l’embargament inclòs en la sentència del cas Clotilde, del 20 de novembre del 2020, en què s’imposava a l’empresa Develepment Diagnostic Company SL una multa de 900.000 euros i el comís d’11 milions d’euros que la presumpta xarxa mafiosa amagava en un banc al país pirinenc.

Andrey Petrov

La decisió fa referència a la condemna del suposat testaferro rus Andrei Petrov, un dels responsables de la firma Develepment Diagnostic Company SL, que va acceptar una pena d’un any i set mesos de presó per blanqueig de capitals, però també el decomís dels fons d’aquesta empresa.

Tot i això, Kanaikine, un exgeneral que després de la desaparició de la Unió Soviètica (URSS) es va situar al capdavant de l’empresa Spetsneztegaz, dedicada al manteniment dels gasoductes de la companyia Gazprom, i que va aconseguir introduir-se en «cercles polítics» de l’Ajuntament de Lloret de Mar, ha intentat impedir el decomís dels fons. I per això ha enviat un escrit a l’Audiència Nacional en què assegura que Petrov, conegut amb el sobrenom del Xurrero, no és en realitat el propietari dels diners que va accedir que es bloquegés. Petrov, amb suposats vincles amb el grup mafiós Solntsevskaya, va ser detingut a Espanya el 2013 en l’anomenada operació Clotilde, per la qual va estar gairebé tres anys a la presó preventiva.