La província de Kíiv ha quedat totalment alliberada de l’ocupació de les tropes russes, però les imatges de desenes de cadàvers de civils emmanillats a la ciutat de Butxa han commocionat Ucraïna. El Govern del país i la comunitat internacional ho titllen de crims de guerra.

La viceministra ucraïnesa de Defensa va anunciar anit que la totalitat de la regió de Kíiv estava «lliure del setge i l’ocupació de Rússia» i que els seus efectius havien estat expulsats d’Irpín, Hostómel i Butxa, ciutats al nord-oest de la capital que han estat l’escenari dels pitjors combats i massacre de civils en aquesta zona del país.

L’Exèrcit ucraïnès va assumir tot el control de Butxa ahir mateix, quan es van difondre la primeres imatges d’aquesta localitat residencial d’uns 42.000 habitants abans de la guerra. Avui és una ciutat fantasma, amb gairebé tots els seus habitatges i infraestructures destruïdes i cadàvers de civils emmanillats pels carrers.

Molts dels cossos trobats a Butxa estaven emmanillats i d’altres portaven trossos de tela blancs per indicar que anaven desarmats

L'alcalde, Anatoly Fedoruk, estima en més de 400 morts en el recompte preliminar, encara que s’esperen més, i va dir que molts d’aquests cossos estaven emmanillats i d’altres portaven trossos de tela blancs per indicar que estaven desarmats, per la qual cosa es va aventurar a qualificar les seves morts com a «afusellament».

«Alguns estaven tirats ala vorera, uns altres al costat d’un cotxe o d’una bicicleta, va afirmar en un vídeo difós per Facebook, en el qual els cadàvers havien estat enterrats ja en una fossa comuna davant la impossibilitat d’usar el cementiri municipal.

Tant el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, com l’alcalde de Kíiv, Vitali Klitxkó, es van afanyar ahir a qualificar aquestes presumptes execucions sumàries de civils com a «genocidi», en declaracions a diferents mitjans.

El ministre d’Exteriors ucraïnès, Dmitró Kuleba, ha sol·licitat l’enviament d’una missió de la Cort Penal Internacional (CPI) a Butxa, davant les troballes que proven una matança de civils després de la retirada de les tropes russes de la zona.

Kuleba va demanar a la CPI i a altres organitzacions internacionals que acudissin a Butxa i a la resta de zones del nord de la capital que van estar sota control rus per recollir proves de possibles crims de guerra.

«La massacre de Butxa va ser deliberada. Els russos volen eliminar tants ucraïnesos com puguin»

«La massacre de Butxa va ser deliberada. Els russos volen eliminar tants ucraïnesos com puguin», va afirmar en Twitter el ministre, que va instar a més la comunitat internacional a imposar «sancions devastadores contra Moscou».

La reacció de la comunitat internacional no s’han fet esperar i de moment Itàlia i França ja han reclamat la necessitat urgent d’investigar crims de guerra.

«Cossos de civils ucraïnesos a terra, assassinats, amb les mans lligades. Crueltat, mort, horror», va indicar el ministre d’Exteriors italià, Luigi di Maio, qui va apuntar que «aquestes atrocitats no poden quedar impunes».

El president francès, Emmanuel Macron, va qualificar a Twitter d’«inaguantables» les imatges d’aquests cadàvers i va assegurar que «les autoritats russes hauran de respondre per aquests crims».

Rússia es defensa

Per la seva banda, Rússia va negar ahir que les seves tropes hagin assassinat civils a Butxa i sosté que «totes les fotos i vídeos publicats pel règim de Kíiv, que suposadament donen testimoniatge d’alguna mena de crim per part del personal militar rus, són una altra provocació».

Les imatges de Butxa són similars a les vistes en la veïna localitat d’Irpín, una altra ciutat dormitori a uns 20 quilòmetres al nord-oest de Kíiv, que va ser alliberada dies abans, però que va aguantar un setge similar i va sofrir cruents combats.