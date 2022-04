La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, va fer ahir una crida a «desmuntar el pacte d’estabilitat» que des del Govern, segons el seu parer, han subscrit amb l’Estat, perquè bloqueja qualsevol avanç cap a la independència.

En un acte al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), per presentar el full de ruta de l’ANC, Paluzie va afirmar que al 2017, quan l’independentisme va frenar després del referèndum unilateral de l’1-O per «demanar una negociació», el que va passar va ser que «va perdre força» i, en canvi, «l’Estat la va recuperar».

«Aquesta sí que és una lliçó apresa: l’Estat espanyol no negocia, a l’Estat espanyol solament se’l pot derrotar, com vam fer l’1-O i després no vam seguir. El tornarem a derrotar. Solament llavors, potser, com van fer amb Cuba, l’Estat estarà disposat a negociar alguna cosa, però ja serà tard», va remarcar.

Per a Paluzie, l’1-O «és el millor que ha fet aquest poble sotmès en segles», però posteriorment va començar una «retirada» que «ens pot portar a la derrota si no reaccionem».

En una de les seves últimes intervencions com a presidenta de l’ANC, abans de cedir el testimoni després de quatre anys al capdavant de l’entitat, Paluzie ha carregat contra l’estratègia del Govern: «Hi ha aturades que no serveixen ni per guanyar temps, hi ha aturades que són reculades».

La taula de diàleg amb el Govern de Pedro Sánchez, ha advertit, és «una taula inexistent, que no es reuneix» i que solament «serveix per normalitzar el conflicte i netejar-li la cara a l’Estat».

«Mentre discutim amb l’Aragó a quina estació aniran les proves d’esquí alpí, l’Estat se’n riu, perquè ens té allà on volia», va denunciar Paluzie, que també ha arremès contra l’acord aconseguit per ERC i JxCat amb el PSC i els comuns sobre el model lingüístic de les escoles catalanes, que manté el català com a llengua vehicular i reconeix el castellà com a llengua d’ensenyament.

Segons Paluzie, «tenallats per la repressió, els nostres governants estan a punt de cometre un error que ataca la columna vertebral de la nostra nació: la llengua catalana».

Segons el seu parer, l’acord sobre el català suposa «un autogol» perquè implica que el Parlament voti a favor d’un text que avala una revisió del model d’immersió lingüística.

Paluzie va cridar les bases independentistes a «aturar aquest despropòsit, aquest pacte d’estabilitat per dalt, amb pressió i mobilització, perquè retirin» la reforma de la Llei de Política Lingüística.

Cal «desmuntar el pacte d’estabilitat» per poder «reprendre l’ofensiva per la independència», va dir Paluzie, que va destacar que «sempre ha estat la gent qui ha reaccionat quan la combinació entre les pors i els interessos dels nostres dirigents i l’ofensiva de l’Estat ha portat a la paràlisi o a la reculada».

«No ens quedarem a casa com en la transició, deixant la política solament en mans dels polítics professionals», va afegir.