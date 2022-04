Les dones contagiades amb covid que van donar a llum durant la pandèmia van tenir parts més medicalitzats i un 40% ho van fer per cesària, el doble que les no contagiades, segons un estudi de la Universitat de Vic (UVic-UCC), que ha constatat que les mares contagiades van tenir menys capacitat de decisió sobre el seu part.

El treball, fet amb 2.070 enquestes a dones, ha comparat, analitzat i avaluat l’experiència i tracte rebut per dones infectades i no infectades per la covid que van donar a llum en els primers 21 mesos de la pandèmia i ho ha comparat amb els parts previs a l’epidèmia.

El 80% de les enquestades considera que la informació rebuda sobre la vacuna durant l’embaràs va ser insuficient i moltes han apuntat que l’ús de materials de seguretat i mascaretes van dificultar la comunicació i van generar la percepció d’un tracte fred entre les llevadores. La recerca, feta per la càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures i el grup de recerca Societats, Polítiques i Comunitats Inclusives (SoPCI) de la UVic, ha comparat com va ser l’atenció rebuda per les dones que van donar a llum entre l’1 de gener i el 13 de març del 2020 i mares que van parir entre el 14 de març del 2020 i setembre del 2021.