El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va defensar ahir els beneficis per a l’alumnat de l’avanç del calendari escolar i va instar els sindicats a tornar a asseure’s a negociar per arribar a un acord, després d’assegurar que el seu departament ja ha donat respostes a la majoria de demandes del comitè de vaga.

Amb el conflicte encara obert amb els sindicats de professors després de cinc dies de vaga al març (els dies 15, 16, 17, 29 i 30), Cambray va comparèixer ahir a la Comissió d’Educació del Parlament davant una oposició que va qüestionar la seva capacitat per reconduir la situació i que el va instar a ajornar un any l’avançament de l’inici del curs escolar al 5 de setembre.

Amb tot, el conseller va defensar que el nou calendari «és una bona mesura per a l’alumnat» perquè redueix les vacances d’estiu i beneficia els nens vulnerables, que no tenen el mateix accés a les activitats d’estiu que la resta, va esgrimir. A més, va recordar que no es modifiquen les hores lectives perquè al setembre la jornada de classes dels professors només serà al matí, però es garanteix que tots els alumnes tinguin accés gratuït a les activitats d’oci de la tarda, així com a les beques menjador.

Cambray va negar que la seva voluntat sigui mantenir «un pols» amb els sindicats, sinó que vol un acord, i per a això ha portat a la taula de negociació propostes per escrit. En aquest sentit, va defensar que Educació ja ha donat resposta a «10 de les 14» reivindicacions dels treballadors, algunes prèvies a la convocatòria de la vaga, i va acusar els sindicats de no haver assistit a cinc reunions de la taula de negociació, entre aquestes la que estava convocada per ahir. «Que vinguin a la taula a parlar: nosaltres no ens hem aixecat ni ens aixecarem mai. Diuen que volen diàleg? Doncs nosaltres som a la taula i ells no es presenten, això és el que està succeint», va assegurar.

Quant al nou currículum, el conseller va indicar que «sense incomplir el seu desplegament», els futurs decrets «possibilitaran que els centres educatius el puguin fer al ritme que considerin oportú» a partir del curs que ve, amb la intenció que el procés hagi acabat en tots els casos en el termini de tres anys, va puntualitzar.

El conseller va destacar la «mesura de país» que suposa la gratuïtat del curs d’infantil 2 (abans P2) i, malgrat que la Generalitat cobreix essencialment la part que fins ara finançaven les famílies amb quotes mensuals, va assegurar que «els costos per a la gran majoria dels ajuntaments seran inferiors» als que tenen actualment.

Sobre la situació de la immersió lingüística després de la sentència judicial del 25 % d’ensenyament en castellà, Cambray va assegurar que desplegarà un decret que «reforçarà el model d’escola catalana i oferirà protecció jurídica».

A l’oposició, la diputada de PSC-Units Esther Niubó va apel·lar el conseller a pensar si ell «suposa un problema» quan no és capaç de solucionar el «pols obert» amb el professorat. Niubó li va demanar que mediti la possibilitat de posposar un any el canvi de calendari escolar, en pro de la «pau educativa», com també van suggerir els diputats dels comuns -Jordi Jordan-, CUP -Nogay Ndiaye- i Ciutadans -Nacho Martín Blanco.