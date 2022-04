La matança de civils comesa per les tropes russes en la seva retirada de la localitat ucraïnesa de Butxa ha causat una onada d’horror i indignació en la comunitat internacional, alguns dels membres de la qual han demanat noves i més dures sancions contra Rússia i altres, com el president dels Estats Units, han advocat perquè el líder rus, Vladímir Putin, sigui jutjat per crims de guerra.

Les autoritats ucraïneses han denunciat la troballa de més de 400 cadàvers als carrers de Butxa, la localitat pròxima a Kíiv que va estar assetjada per les tropes russes durant setmanes i on, després de la seva retirada, es van descobrir centenars de cadàvers als seus carrers, alguns amb les mans lligades a l’esquena, com han documentat sobre el terreny reporters de mitjans internacionals.

Human Rights Watch (HRW) va afirmar tenir indicis que l’Exèrcit rus ha comès possibles crims de guerra en les àrees sota el seu control, entre ells execucions sumàries de civils, mentre que el Govern rus ha rebutjat de manera categòrica la participació dels seus soldats en aquestes suposades matances.

Segons el parer de Biden, el seu homòleg rus hauria de ser jutjat per crims de guerra en particular per la massacre de Butxa. «Hem d’aconseguir tots els detalls perquè pugui haver-hi un judici per crims de guerra», va dir Biden en declaracions a la premsa en arribar a la Casa Blanca des de l’estat de Delaware. «Aquest tipus [en referència a Putin] és brutal i el que està ocorrent a Butxa és indignant», va afegir el mandatari, qui va recalcar que Putin «hauria de rendir comptes» pel succeït.

La fiscal general d’Ucraïna, Iryna Venediktova, va assenyalar ahir que el seu país ha registrat «més de 4.000 crims de guerra» comesos per part de les forces russes des de l’inici de la invasió d’Ucraïna, el passat 24 de febrer. Venediktova va precisar que encara falta per verificar el succeït a les ciutats de Mariúpol i Butxa i va apuntar que treballa per documentar els fets i per presentar les proves primer davant els tribunals ucraïnesos i després davant la Cort Penal Internacional.

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va demanar ahir als mitjans internacionals «documentar» les «atrocitats» comeses per les tropes russes en Butxa, durant una visita a aquesta ciutat. «És molt important que sigui aquí la premsa, els periodistes internacionals. Hem de poder mostrar al món el que ha ocorregut, què han fet les forces russes», va afirmar Zelenski, en declaracions als mitjans, reflectides pel portal Ukrinform.

Rússia ho nega

Per la seva banda, Rússia va acusar ahir el Regne Unit, que ocupa la presidència de torn del Consell de Seguretat de l’ONU, d’intentar fer-la callar en rebutjar la seva sol·licitud per celebrar una reunió específica sobre la presumpta matança de civils a Butxa, que Moscou considera falsa. La delegació russa va anunciar diumenge que havia sol·licitat una trobada del Consell de Seguretat «a la llum de les atroces provocacions dels radicals ucraïnesos a Butxa», però aquesta cita ara com ara no s’ha introduït en l’agenda oficial en un mes en què el Consell està presidit pel Regne Unit

La matança ja ha tingut conseqüències diplomàtiques a Alemanya, el govern de la qual ha declarat «persona non grata» 40 diplomàtics russos de l’ambaixada de Berlín, als quals s’ha instat a abandonar el país, va informar la ministra d’Afers exteriors, Annalena Baerbock. Es tracta de persones que «dia a dia treballen contra la nostra llibertat i contra la nostra cohesió social», segons el comunicat emès per Exteriors, en el qual s’al·ludeix a la «increïble brutalitat» de la cúpula russa, plasmada en les imatges procedents de Butxa.