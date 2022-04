Els pròxims anys seran «crítics» per limitar l’escalfament global al 1,5 °C des dels nivells preindustrials, però les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle hauran de reduir-se en un 43% per a l’any 2030 i, les de metà, en un terç.

Així es desprèn de l’informe publicat ahir pel grup d’especialistes en canvi climàtic de l’ONU, que assegura que l’objectiu de contenir l’escalfament per sota de 1,5 °C en 2100 és «inassolible» sense una reducció «immediata i profunda» i «en tots els sectors» de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI).

Es tracta de la tercera i última part del sisè Informe d’Avaluació (IE6), un tipus de document que el Panell Intergovernamental d’Experts en canvi Climàtic de Nacions Unides publica cada sis o set anys per actualitzar el que la comunitat científica internacional sap sobre la crisi climàtica, sobre les seves conseqüències presents i futures i sobre les seves possibles solucions.

Aquest treball -elaborat conjuntament per 278 autors de 65 països i que ha comptat amb la contribució de 354 experts més- s’ha centrat en la mitigació del canvi climàtic, és a dir, en les accions capaces de reduir les emissions GEI necessàries per a evitar els pitjors impactes de la crisi climàtica.

La reducció d’emissions reeixida a partir de les millores en eficiència en els processos alimentats amb gas, carbó i petroli és inferior a l’augment de les emissions a causa de la cada vegada major activitat en la indústria, l’energia, el transport, l’agricultura i la construcció, han calculat els especialistes. Encara que els combustibles fòssils acaparen més finançament que les polítiques d’adaptació i mitigació climàtica, els autors estimen que el consum de carbó haurà d’haver-se reduït un 95% a mitjans de segle respecte a 2019, el de petroli un 60% i el del gas un 45%. «Estem en una cruïlla», alerta el president de l’IPCC, Hoesung Lee, per a qui «les decisions que prenguem ara poden assegurar un futur habitable» i «tenim les eines i els coneixements necessaris per limitar l’escalfament».

L’IE6 explora algunes de les «opcions» que existeixen per aconseguir la retallada d’emissions, com per exemple la producció a partir d’electricitat baixa en emissions, l’hidrogen o la captura i emmagatzematge de carboni, encara que sobre aquesta solució adverteix dels «possibles efectes adversos» negatius que pot tenir per a la biodiversitat i les persones, relacionats sobretot als usos del sòl. A més destaca el paper de l’electrificació del transport i de la millora de l’eficiència energètica. Els científics assenyalen que les actuals promeses establertes a nivell nacional sota l’Acord de París són «insuficients» per aconseguir la meta del grau i mig .