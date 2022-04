El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha revocat la resolució que va deixar a un pas de judici la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per la suposada adjudicació irregular de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), i li ha donat més temps per defensar-se.

Així ho ha acordat la sala civil i penal de l’alt tribunal català en una interlocutòria en què estima el recurs en què Borràs denunciava que la resolució del 14 de març per la qual el jutge del TSJC Josep Seguí va acordar donar per finalitzada la instrucció li havia causat «indefensió» perquè no havia tingut prou temps per estudiar l’última documentació aportada en la causa.

A més de revocar la resolució de l’instructor, la sala civil i penal de l’alt tribunal dona ara quinze dies de termini a Borràs perquè demani al jutge el que cregui convenient en el marc de la causa, en l’exercici del seu dret de defensa.

La resolució ara revocada era el tràmit judicial previ a enviar a judici Borràs pels delictes de prevaricació, frau administratiu, malversació i falsedat en document mercantil, el que obria la via a la possible aplicació de l’article 25.4 del reglament del Parlament, que preveu suspendre de forma immediata els diputats que s’asseuen al banc dels acusats per delictes vinculats a la corrupció, tot i que no hi hagi sentència ferma.

Borràs sempre ha al·legat que no se li pot aplicar l’article perquè creu que la seva causa té motivacions «polítiques» i no judicials.