El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) fa avui la vista sobre un dels dos casos que determinaran el futur judicial de l’expresident Carles Puigdemont. En concret, la justícia europea abordarà les preguntes del magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena sobre els motius pels quals es pot rebutjar una euroordre. Unes qüestions prejudicials que Llarena va elevar al TJUE després que la justícia belga rebutgés lliurar l’exconseller Lluís Puig, que, com Puigdemont, és a Brussel·les des del 2017. El Tribunal d’Apel·lació de Brussel·les va denegar lliurar-lo per considerar que el TS no té competències per emetre l’euroordre perquè, sota el seu punt de vista, és el tribunal «determinat pel lloc del delicte» qui ha d’assumir la causa de l’1-0, és a dir, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. També assistiran al judici Puig i els eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí, la secretària general d’ERC, Marta Rovira, i l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, però no hi anirà Puigdemont, segons fonts del seu entorn.