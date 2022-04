La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va proposar ahir un embargament a la importació de carbó procedent de Rússia, com a part de la nova ronda de sancions europees per la massacre de civils a Ucraïna.

En una intervenció davant el Parlament Europeu a Estrasburg, la conservadora alemanya va anunciar una nova tanda de mesures per fer front a la invasió russa d’Ucraïna. Entre les mesures, hi ha per primera vegada sancions al sector de l’energia russa, encara que de moment Brussel·les no proposa tocar el gas, ni el petroli rus, per les diferències existents entre els Vint-i-set. Von der Leyen va defensar que la mesura suposarà un impacte de 4.000 milions d’euros a l’any corresponents al valor de les importacions anuals de carbó de Moscou a la UE, una partida que suposa una important font d’ingressos per a Rússia.

La proposta va en línia amb el plantejat pel vicepresident econòmic de la CE, Valdis Dombrovskis, en una roda de premsa posterior a la reunió de ministres d’Economia i Finances de la UE celebrada a Luxemburg, en la qual va revelar que el cinquè paquet de sancions contempla «sancions que afecten el sector energètic, principalment al carbó». Davant les reticències d’Alemanya o Àustria que consideren que no és moment de vetar el subministrament de gas rus, Brussel·les diu treballar en més sancions que concerneixen a la importació de petroli i es basarà en les idees plantejades pels estats membres.