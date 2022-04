La secretària d’Igualtats, Mireia Mata, va alertar ahir que Catalunya està arribant a un «sostre» per garantir una acollida digna per a tots els refugiats ucraïnesos més enllà de donar una primera resposta a l’emergència. «El que no estem en condicions ara ja és de garantir totes les coses que les persones necessiten per viure dignament», va afirmar a TV3, on va explicar que, a part d’habitatge, necessiten escolaritzar-se –més de la meitat són infants- i atenció sanitària i psicològica, entre altres. Un total de 15.992 persones han arribat a Catalunya fugint de la guerra -segons dades de la setmana passada-. Mata va dir que Catalunya i el País Valencià han acollit més del 60% dels refugiats ucraïnesos que arriben a Espanya i va demanar a l’Estat que assumeixi la «part corresponent d’acollir persones refugiades».

També va dir que no tenen constància que s’hagi posat en marxa, almenys a Catalunya, el programa estatal de famílies acollidores anunciat pel govern espanyol, en col·laboració amb la Fundació La Caixa. El que s’ha activat des de l’inici, ha dit, és una xarxa de solidaritat de famílies, sobretot d’aquelles que fa uns anys van acollir els infants de Txernòbil. D’altra banda, va assenyalar que el Ministeri d’Inclusió i Migracions ha reforçat els recursos al centre de Fira Barcelona i s’hi estan atenent amb més celeritat els que busquen una primera resposta quan arriben a Catalunya.