El nou president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va aclarir ahir en una entrevista a Onda Cero que el model d’immersió lingüística no encaixa amb el «bilingüisme cordial» que va defensar al seu primer discurs com a líder dels populars a Sevilla. Segons Feijóo, la immersió «no és cordial», sinó una «imposició». «Perquè hi hagi bilingüisme cordial cal conèixer les llengües amb la mateixa intensitat perquè ens les ensenyen amb les mateixes hores lectives», va dir, com a Galícia, on «el 50% de les classes són en castellà i el 50% en gallec». «La immersió lingüística no és cordial, sinó obligatòria. Els polítics obliguen la gent a parlar una llengua, i això no és cordialitat, és imposició».

Més enllà d’aquesta qüestió, Feijóo va insistir en un nou tarannà que vol imprimir com a líder de l’oposició a Espanya. Va afirmar que demà –a la reunió que mantindrà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez- anirà a la Moncloa «amb l’agenda oberta», i malgrat que considera que la renovació del CGPJ és important, espera abordar-hi principalment la situació econòmica de l’Estat. «Estic sorprès que el govern del meu país hagi estat l’últim a adoptar mesures», de «l’embolic que s’ha produït per la supèrbia de no adoptar decisions» i «del fet que a la conferència de La Palma es digués que es rebaixaria impostos i que aquests no baixin». Tot plegat demostra que «el govern ha desconnectat de la realitat», va dir. Feijóo no va aclarir el vot del PP al decret de mesures urgents per rebaixar el preu del carburant, però sí va afirmar que «són un pedaç» perquè «no hi ha mesures econòmiques al darrere, només 16.000 milions» quan «tenim una inflació del 10%». «La pregunta és si reduirem impostos», «si la base imposable d’un litre de combustible era un euro i ara són dos, es recapta el doble».