Un jutge de Tarragona ha decretat l’ingrés a la presó per a dos lladres que van atracar en una joieria del centre d’aquesta ciutat amb un arma de foc simulada, un dels quals s’havia disfressat d’anciana i es recolzava en una crossa per fingir ser un client. Segons informen els Mossos d’Esquadra, els dos lladres -una dona i l’home que es va disfressar d’anciana, tots dos de 44 anys edat- van robar joies i rellotges d’alta gamma per un valor de 231.500 euros. La detenció dels dos atracadors, que estan acusats d’un delicte de robatori violent amb arma de foc i d’un delicte de tinença il·lícita d’armes, es va produir el 30 de març, i durant el registre els agents dels Mossos van requisar diversos dels rellotges robats a la joieria, 45.000 euros en efectiu i un arma de foc simulada. Els investigadors relacionen els dos detinguts amb la compravenda d’un dels rellotges d’alta gamma robats en una joieria del centre de Madrid, pel qual van obtenir 6.000 euros.