L’exèrcit rus va prosseguir ahir la seva ofensiva a l’est d’Ucraïna per controlar el Donbass, mentre van augmentar les expulsions dels seus diplomàtics de països europeus per la presumpta matança a Butxa, a la regió de Kíiv.

Ucraïna va informar mentrestant que Rússia està reagrupant tropes i prepara una operació ofensiva a l’est del país per intentar controlar totalment les regions de Donetsk i Lugansk, la independència de les quals va ser reconeguda per Moscou tres dies abans de començar l’operació militar a Ucraïna el passat 24 de febrer. El Regne Unit va confirmar així mateix que «moltes unitats russes que s’estan retirant del nord d’Ucraïna probablement requeriran un significatiu reequipament i rehabilitació abans de poder ser desplegades de nou per escometre operacions en l’est d’Ucraïna». També Estats Units va assegurar que Rússia està «revisant els seus objectius» a Ucraïna i planeja centrar-se en l’est i en part del sud en comptes d’intentar envair tot el país, i va pronosticar que la nova fase del conflicte serà «llarga».

D’acord amb l’Institut per a l’Estudi de la Guerra dels Estats Units, la pròxima batalla clau al Donbass es lliurarà a Sloviansk, on el 12 d’abril de 2014 va començar la revolta prorussa de la regió, però que roman baix control ucraïnès des d’aquell any. Segons les milícies prorusses de la regió de Donetsk, les seves forces s’han fet amb el control de 139 localitats des de l’inici de l’ofensiva militar russa a Ucraïna.

La massacre de Butxa

Mentrestant creixen les acusacions contra Rússia per la presumpta massacre de Butxa. Segons va assegurar ahir el ministre de l’Interior d’Ucraïna, Denys Monastyrsky, només a la regió de Kíev, inclosa la capital del país, els agents de seguretat ucraïnesos ja han documentat i registrat més de 1.200 presumptes crims de guerra atribuïts als russos.

Rússia, no obstant això, nega qualsevol implicació dels seus militars en la morts de civils i assegura que les forces ucraïneses poden estar preparant altres «muntatges» per «desacreditar» les tropes russes. Segons el Ministeri de Defensa de Rússia, el 4 d’abril els militars ucraïnesos «van realitzar a la localitat de Mosxun, a 23 quilòmetres al nord-oest de Kíev, una altra escenificació, filmant civils presumptament assassinats per les forces russes per després difondre les imatges en els mitjans occidentals». Moscou insisteix que després de la retirada de les tropes russes l’alcalde de Butxa va trigar tres dies a denunciar la presumpta matança, cosa que contradiuen les imatges de satèl·lit publicades per The New York Times, perquè s’hi veuen onze embalums estirats a terra «similars en grandària a un cos humà» en un sol carrer durant l’ocupació de les tropes russes d’aquesta localitat.

Les acusacions de possibles «crims de guerra» a Butxa van donar lloc a una gran onada d’expulsions de diplomàtics russos de diferents països, entre els quals Espanya (vegeu pàgina anterior). En total, prop de 200 diplomàtics russos han estat expulsats de diferents països durant les últimes 48 hores, accions a les quals Moscou va prometre respondre «de manera corresponent». Malgrat l’ocorregut a Butxa, les negociacions amb Rússia han de continuar, va dir el president ucraïnès, Volodímir Zelenski. «El més fàcil seria interrompre les negociacions», va dir el mandatari ucraïnès, qui va agregar que «cal trobar la possibilitat de reunir-se».