El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va comparèixer ahir per videoconferència al Congrés dels Diputats per reclamar sancions contundents d’Europa a Rússia, un país, va dir, amb un govern determinat a destruir la convivència i la democràcia. «Som al 2022, però sembla abril del 1937, quan tothom parlava de Gernika», va sentenciar. Zelenski va reclamar també que les companyies europees deixin de fer negocis amb Rússia, i n’ha citat especialment algunes com Porcelanosa, Maxam o Sercobe.

Els diputats van rebre dempeus i amb un aplaudiment la compareixença de Zelenski davant de diputats, senadors i ambaixadors de la UE i l’OTAN, a més de membres de la comunitat ucraïnesa a l’Estat.

Zelenski es va mostrar convençut que la cambra espanyola entén el «dolor» de la societat ucraïnesa, «un dels països més grans d’Europa» que viu «en democràcia i respecte a cada persona i comunitat». «Tenim diferents concepcions i punts de vista, però sempre hem parlat en pau dins del consens, i això demostra que els ucraïnesos volem pau i conflicte». Va recordar que el conflicte actual no és recent. «Rússia ha vingut a la nostra terra fa molt de temps. Estem defensant-nos d’una agressió des del 2014 amb l’ocupació de Crimea i al Dombass, i ara, des de fa 41 dies, d’una agressió a gran escala, la més gran després de la II Guerra Mundial». Segons Zelenski, aquesta agressió no té com a únic objectiu Ucraïna. «Rússia vol destruir la diversitat a Ucraïna i a tot Europa», i per tant cal que Europa i l’Estat entenguin que «és molt important que el sistema democràtic sigui defensat». En aquest context, va recordar algunes de les escenes que s’estan produint a Ucraïna i va fer referència al bombardeig de Gernika per part de l’aviació nazi el 1937. «Estem l’abril del 2022, però sembla que estem a l’abril del 1937 quan tothom parlava d’una de les vostres ciutats, Gernika».

Com aleshores, va dir, l’exèrcit Rus està destruint Mariúpol, on el 90% dels edificis estan en runes, i la gent morta està enterrada als edificis on s’amagaven. Per això va reclamar sancions «contundents». «No es pot permetre que els bancs russos generin beneficis mentre ells estan torturant, o que les companyies europees tinguin comerços amb el país». «Sé que moltes companyies espanyoles han parat de treballar amb Rússia. Em vull dirigir a Porcelanosa i Maxam que deixin de fer negocis amb Rússia», va dir.