La querella de la Fiscalia Anticorrupció sobre l’adjudicació per l’Ajuntament de Madrid de diversos contractes de material sanitari el març de 2020 destaca que la majoria dels test rebuts no eren acceptables, els guants eren de qualitat inferior a la prevista i les màscares un 40% més cares. Així consta en la querella de la Fiscalia Especial Contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada, feta pública ahir per la Fiscalia i remesa als jutjats de Plaza de Castella, que es formula contra Luis Ramón Medina Abascal, fill del duc de Feria i Naty Abascal, i Alberto Javier Luceño.

La Fiscalia els imputa els delictes d’estafa agreujada, falsedat en document mercantil i blanqueig de capitals com a resultat de les diligències de recerca incoades al novembre de 2020 per tres contractes per un valor d’uns 12 milions de dòlars concedits a l’empresa Leno. Un d’ells per de 6,6 milions de dòlars per a l’adquisició d’1 milió de màscares FFP2/ KN95, un altre per 4,2 milions per comprar 250.000 test ràpids, i un altre de 5 milions per obtenir 2,5 milions de parells de guants. A l’Ajuntament ja li van ser retornats 4 d’aquests milions «per no ser el model acordat en la compra», segons va confirmar el consistori, que va defensar en conèixer-se aquesta querella que els contractes es van fer «en preu segons oferta i demanda del moment».

Segons la querella, «els preus els va fixar Alberto Luceño i els va imposar a l’Ajuntament de Madrid, emparant-se en la seva falsa posició de fabricant i agent exclusiu de la companyia venedora. En fer-ho, va ocultar que un elevat percentatge del preu ofert (aproximadament el 60% en el cas de les màscares, el 81% en el cas dels guants i gairebé el 71% en el cas dels test) corresponia a comissions que els querellats anaven a percebre».