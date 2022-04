La Fiscalia Europea investiga si l’empresari i exdirigent de CDC David Madí va intentar influir en el repartiment dels fons europeus de recuperació per la covid, per la qual cosa ha demanat al jutge de Barcelona que els va posar en alerta que li remetin una conversa intervinguda en el marc del «cas Volhov».

En una providència, que va avançar ahir El Periódico, el titular del jutjat d’instrucció 1 de Barcelona acorda traslladar a la Fiscalia Europea una còpia de la conversa, en la qual Madí assegurava que havia coincidit en un acte de Foment del Treball amb l’exdirector de gabinet de Presidència del Govern Iván Redondo i assegurava: «Això serà una merienda de negros... són 140 milions». «...Cal establir un canal per entrar... jo em vaig veure... amb Foment... formo part de Foment... i vam tenir una reunió... de petit comitè.... amb Iván Redondo... això serà una merienda de negros.. són 140 milions», assenyalava Madí en la conversa que va mantenir l’octubre del 2020 amb un consultor financer, i que va ser intervinguda per la Guàrdia Civil.

Segons l’Audiència de Barcelona, és possible que la conversa intervinguda no al·ludeixi a «res il·lícit», més enllà de les «expectatives d’obtenció d’ajudes europees», però tampoc pot descartar-se que «la finalitat que animés l’investigat fos la de desviar els fons públics obtinguts o invertir-los il·lícitament». Per contra, la defensa de Madí, que també es va oposar que el cas es remetés a la Fiscalia Europea, va al·legar que la reunió amb Iván Redondo a la qual al·ludia l’exdirigent de CDC es va celebrar amb 60 persones més de la patronal catalana Foment del Treball. Segons Foment, es va tractar d’una reunió per videoconferència informativa amb Redondo, a la qual van ser convidats els membres de la patronal.