El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va traslladar ahir al president de la Generalitat, Pere Aragonès, la seva predisposició a donar suport a una possible modificació pressupostària per donar resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

En la sessió de control al president català, en el ple del Parlament, Illa i Aragonès van mostrar sintonia en la seva condemna als «crims de guerra» de les tropes russes a Ucraïna i en la seva voluntat de consensuar una resposta a la crisi derivada de la guerra. El Govern va aprovar dimarts la primera fase del seu pla per fer front a les conseqüències socials i econòmiques derivades de la guerra, amb el qual es mobilitzaran d’entrada 120 milions d’euros. Per a Illa, són «mesures correctes, però insuficients», per la qual cosa va convidar Aragonès a «prendre en consideració» les accions que ha posat sobre la taula el PSC.

Després d’haver-se reunit en els últims dies amb representants dels agents econòmics i socials, Illa va assegurar que en aquest assumpte es donen «les condicions per construir una majoria parlamentària i social sòlida, per acordar com respondre de la millor manera possible». Illa va emplaçar Aragonès a «aprofitar aquesta predisposició al consens» i va subratllar que el PSC «està en disposició d’ajudar, sumar i construir». «Si fes falta fer alguna modificació pressupostària, el meu grup està en disposició d’escoltar, proposar i ajudar», va afirmar.

Aragonès va agrair l’oferiment d’Illa, si bé va puntualitzar que «les modificacions pressupostàries no han de comportar retallades en altres àmbits», sinó que cal «ampliar la capacitat del pressupost públic». Per això, ha tornat a reclamar una flexibilització dels objectius de dèficit, del 0,6% a l’1%, perquè la Generalitat pugui disposar de 1.000 milions d’euros més. El president, que convocarà la setmana que ve una nova reunió amb els grups parlamentaris per abordar les mesures a prendre, va demanar a Illa que se sumi a la reclamació de més marge de dèficit: «Si ens ajuda, podrem dur a terme algunes de les seves propostes».

D’altra banda, Aragonès va ratificar el seu suport al conseller d’Educació, Josep González-Cambray, després que la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, demanés el seu cessament per la seva «incapacitat» per resoldre la crisi amb la comunitat educativa.

La diputada de la CUP Dolors Sabater va irritar el president Aragonès en acusar-lo de «vendre’s la llengua» amb l’acord que els partits del Govern -ERC i Junts- van signar amb el PSC-Units i els comuns sobre l’ús del català i el castellà a l’escola.

El president del grup de JxCat al Parlament, Albert Batet, va anunciar que el seu partit farà «campanya activa a favor del si» en la consulta ciutadana que convocarà el Govern sobre la candidatura per acollir els Jocs Olímpics d’Hivern 2030 als Pirineus.

De la seva banda, el líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, va culpar Aragonès de generar recels a Aragó cap a una candidatura conjunta per la seva «falta de lleialtat, opacitat i supèrbia»: «Està boicotejant l’aliança amb Aragó i està sotmetent la decisió a una consulta a sis comarques que tenen una població com Castelldefels».

Mentrestant, el líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, va reclamar al Govern que redueixi la despesa i baixi impostos per fer front a la inflació. Prèviament, el president del PPC, Alejandro Fernández, va retreure al Govern que la nova planta de bateries de Seat hagi acabat fora de Catalunya: «Sagunt ha fet els deures i vostès no», va assegurar.