El Parlament Europeu reclamarà avui un embargament «complet i immediat» del petroli, carbó i combustibles nuclears procedents de Rússia, així com «del gas al més ràpid possible», com a mètode per incrementar la pressió sobre l’economia del Kremlin per la seva agressió militar contra Ucraïna.

La resolució es votarà avui i serà previsiblement aprovada per una majoria després d’una negociació entre els grups parlamentaris per buscar una fórmula sobre les sancions energètiques amb la qual tots els grups poguessin sentir-se còmodes. Finalment, el Parlament optarà per demanar «un embargament complet i immediat sobre les importacions de petroli, carbó i combustibles nuclears russos», mentre que respecte al gas diu que la prohibició de compra hauria d’arribar «al més ràpid possible», i abandonar els gasoductes Nordstream 1 i 2. Els diputats votaran també una esmena, promoguda entre altres per Luis Garicano (C’s), per eliminar la referència «al més ràpid possible», que d’aprovar-se suposaria que el text final inclouria un reclam d’un embargament immediat a les importacions de gas. Els presidents de la Comissió Europea i del Consell Europeu, Ursula von der Leyen i Charles Michel, respectivament, van plantejar ahir que, després de l’embargament a les importacions de carbó rus proposat per Brussel·les dimarts, el següent pas en les sancions energètiques hauria de ser l’embargament del petroli. Michel va esmentar fins i tot la possibilitat de parlar d’una prohibició de les importacions de gas. Els diferents graus de dependència dels països de la UE de l’energia russa han obstaculitzat des del principi de la guerra la imposició de sancions en aquest sector, ja que alguns, com Alemanya, no tenen fàcil substituir aquesta font energètica en el curt termini.