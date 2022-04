El Constitucional ha estimat el recurs d’empara del ministre de Cultura, Miquel Iceta, quan era diputat del Parlament català, contra la decisió de la Mesa que va acordar la votació electrònica per a l’elecció d’un senador i que li va impedir ser no només senador sinó president del Senat el 2019.

El tribunal de garanties ha estimat per majoria el recurs d’empara del PSC en una sentència de la qual ha estat ponent el vicepresident Juan Antonio Xiol i a la qual el magistrat Ramón Sáez ha formulat un vot particular, segons va avançar ahir el tribunal en un comunicat a falta de conèixer el contingut de la sentència.

Els fets es remunten al 16 de maig de 2019 quan l’independentisme va frustrar l’operació del PSOE perquè el llavors primer secretari dels socialistes catalans fos president del Senat, en votar al Parlament en contra de la seva designació com a senador. El PSC va demanar empara al Constitucional. La Mesa de la cambra catalana va acordar la votació electrònica per a l’elecció d’un senador autonòmic, la proposta del qual corresponia al grup socialista. De fet, els socialistes catalans van intentar fins a l’últim minut sortejar el veto anunciat per ERC, JxCat i la CUP demanant a la Mesa del Parlament que la votació es fes amb paperetes i no de manera electrònica, de tal manera que els diputats només poguessin dipositar un vot amb el nom del candidat proposat o en blanc, però no votar en contra, si bé la idea va ser descartada.

Iceta i el PSC van al·legar que donades «les circumstàncies específiques del cas» la utilització d’aquest sistema de votació electrònic, en permetre votar en contra del candidat proposat, podia «bloquejar» la seva designació -com així va ser- per la qual cosa van adduir que només la votació per paperetes amb inscripció del nom de la persona proposada hagués garantit el degut respecte al dret fonamental. El tribunal entén que si bé la decisió de la Mesa d’optar pel sistema electrònic era acceptable ja que la normativa així ho permet, «una vegada sol·licitada la reconsideració» per part del PSC «la Mesa va haver d’optar per un procediment de votació que (...) impedís que pogués constituir-se una majoria de bloqueig emparada en la possibilitat de formular un vot negatiu sense cap alternativa».