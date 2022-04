El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha resolt que prioritzar el català a l’hora de repartir els exàmens de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) de 2021, com preveien inicialment les instruccions de funcionament, vulnerava els drets fonamentals dels estudiants.

En la interlocutòria, la sala contenciosa del TSJC ha estimat en part un recurs de l’Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB), entitat que havia criticat el funcionament de les PAU del 2021. Així doncs, ha anul·lat la part de les instruccions de funcionament de la selectivitat que fixaven donar els exàmens en català excepte si algun alumne demanava el contrari, perquè ho considera una vulneració dels drets fonamentals a la igualtat i la llibertat. Per aquest mateix recurs, el 7 de juny de 2021 el tribunal va ordenar de forma cautelar que els exàmens estiguessin disponibles en les tres llengües cooficials --català, castellà i aranès-- perquè l’elecció de la llengua dels enunciats «no pot venir determinada per l’Administració». Els magistrats han assegurat que quan es reparteixen els enunciats únicament en català i s’obliga a l’alumne a demandar-ho en una altra llengua, «li porta a significar-se respecte dels altres examinats». «La tasca de l’Administració educativa és oferir de forma imparcial i igual, sense preferència entre llengües, els enunciats al començament dels exercicis», ha afegit el tribunal.

La Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat, per la seva banda, estudia presentar un recurs contra la interlocutòria. En la decisió judicial, segons expliquen fonts del departament, queda acreditat que sempre s’ha garantit el dret dels estudiants a triar, en tot cas, la llengua en la qual volen fer l’examen. A més a més, les mateixes fonts asseguren que la interlocutòria acredita que «mai no s’ha demanat a l’alumnat que s’identifiqui» i que el català és la llengua que tria el 95% dels alumnes respecte als enunciats de les proves.