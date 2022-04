L’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, va negar ahir «cap participació, directa o indirecta» amb la concessió de contractes per a la compra de mascaretes que es van embutxacar comissions milionàries durant la primera onada de la pandèmia. El cas es troba ja en mans del jutjat d’instrucció 47 de Madrid, que ha admès a tràmit la querella de la Fiscalia contra els empresaris Luis Medina i Alberto Luceño, que haurien utilitzat els contactes amb un cosí d’Almeida per fer prosperar l’operació i ingressar sis milions d’euros per un material que, a més, no es va poder utilitzar completament per manca de qualitat. El cas amenaça l’estabilitat del govern d’Almeida, que no ha rebut el suport de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i que podria ser objecte d’una moció de censura. L’oposició demana a la líder de Cs a l’Ajuntament, Begoña Villacís, que deixi caure l’alcalde, però aquesta de moment es limita a demanar que s’investiguin «tots» els contractes. El cas es va destapar pels bancs que van advertir la Fiscalia de l’alt nivell de vida que portaven els dos empresaris. Segons l’escrit de la Fiscalia, havien obtingut comissions d’entre el 60 i el 81% i havien dedicat els diners a comprar articles de luxe.