El jurat popular ha declarat culpable per unanimitat l’acusat de violar i matar la seva exparella sentimental a Vic l’octubre del 2019, per qui el ministeri fiscal demana presó permanent revisable i una indemnització de 500.000 euros per als familiars de la víctima. Els membres del tribunal del jurat de l’Audiència de Barcelona van emetre ahir el seu veredicte, en el que declaren culpable l’acusat pels delictes d’assassinat i d’abús sexual, per aquest crim ocorregut el 23 d’octubre del 2019, tres mesos després que la víctima trenqués la relació sentimental que tots dos mantenien. La dona havia trencat la relació a causa del caràcter «gelós i possessiu» del processat, amb el que tenia un fill de gairebé cinc anys d’edat en el moment dels fets. Durant el judici, que va començar el passat 31 de març a la sala del jurat de l’Audiència de Barcelona, el fiscal va sostenir que l’acusat -a la presó provisional després de la seva detenció- ho tenia tot planejat.