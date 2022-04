Els sindicats educatius que van convocar la vaga de cinc dies al març han amenaçat amb noves mobilitzacions durant el tercer trimestre, «sense excloure la vaga». «El tercer trimestre no serà tranquil», va afirmar la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura. USTEC, CCOO, UGT, CGT, la Intersindical, Professors de Secundària i USOC neguen que el Departament d’Educació s’hagi mogut en la negociació, com defensa la conselleria, ja que sostenen que no han acceptat cap proposta que no tinguessin prevista i cap per al curs vinent. Per això, tornen a reclamar una negociació real. Avancen que si això no passa les mobilitzacions es podrien repetir en l’inici del curs vinent. De moment però no han concretat cap calendari concret. Els sindicats valoren com a «històrica» la vaga de cinc dies que va tenir lloc al març i destaquen que hi ha una mobilització als centres i entre els professionals que no s’havia vist abans. Per això, alerten que no s’aturaran amb aquests cinc dies de vaga sinó que recolliran totes les propostes que es puguin fer des de les assemblees per continuar amb el calendari de protestes durant el tercer trimestre.