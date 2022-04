L’Audiència de Lleida ha confirmat la presó provisional per a la noia detinguda per la mort del seu nadó de tres mesos a Artesa de Segre notificat el 28 de febrer. Així, el jutjat ha rebutjat el recurs de la defensa, que demanava la posada en llibertat, en considerar que existia un risc de fugida i per la gravetat dels fets. Encara que la parella va explicar que es van trobar al seu fill mort, l’informe preliminar dels forenses revelava que hi havia «contundents» indicis de criminalitat. Els pares del nadó són un home de 32 anys i una jove de 19, de nacionalitat brasilera.