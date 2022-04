El president del Govern, Pedro Sánchez, va tornar ahir a Espanya després d’acordar a Rabat amb el rei del Marroc, Mohamed VI, una normalització de la relació bilateral, especialment mitjançant la reobertura gradual de les fronteres i la instal·lació de duanes, per tancar així els desacords de l’últim any. Sánchez considera que la declaració conjunta suposa una «fita diplomàtica», amb un full de ruta pactat per obrir una nova etapa en la relació entre els dos països.

El president del Govern va expressar la seva satisfacció per la visita a Rabat en una conversa amb periodistes durant el seu vol de retorn. De la guerra a Ucraïna van conversar a l’iftar (sopar durant el Ramadà) al palau reial, mentre que no van parlar, en canvi, de la solitud parlamentària del PSOE enfront de la decisió d’avalar l’autonomia marroquina per al Sàhara Occidental, segons ha explicat Sánchez. A més de reprendre’s les connexions marítimes i de reobrir-se les fronteres -sense data definida encara- a Ceuta i Melilla, seran instal·lats a més llocs duaners a totes dues ciutats, la qual cosa suposa implícitament l’assumpció de la seva espanyolitat. El Marroc no havia acceptat fins ara una duana a Ceuta, encara que sí que n’hi va haver a Melilla fins al 2018. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va ressaltar durant un fòrum econòmic a Madrid que l’acord permet la «col·laboració mútua per protegir les fronteres i en la lluita contra el terrorisme». «S’estableix una relació del segle XXI» després d’«un moment que es pot dir de desacord», va resumir un altre ministre, el d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, des de Conca, on va indicar que la intenció és que enguany es recuperi l’operació Pas de l’Estret.