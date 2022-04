La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha demanat a les benzineres de l’Estat que facin «un petit esforç» per facilitar l’aplicació de la rebaixa de vint cèntims en el preu del combustible.

En una entrevista a ‘Els Matins de TV3’, la dirigent socialista va reconèixer que el context «és complicat», però va reiterar que tant el govern espanyol com l’Agència Tributària estan treballant «a un ritme extraordinari» per corregir qualsevol incidència. En aquest sentit, Sánchez va assegurar que el 90% de les gasolineres que han sol·licitat l’anticipament de la bonificació de vint cèntims ja l’han rebut.

En la mateixa entrevista, la ministra també va respondre al recurs que va presentar la patronal de les benzineres (CEEES) en contra de la rebaixa de vint cèntims, una mesura que l’associació considera inadequada «en la forma en què s’ha dissenyat i executat». «Seguim atents a les incidències, però no dubtem de la robustesa jurídica de la llei», va subratllar Sánchez.

La dirigent socialista no va descartar allargar la mesura més enllà del 30 de juny, data que es va fixar inicialment com a límit per a la vigència de la norma. «Dependrà de com evolucionin els preus», va comentar. A més, va fer menció a la possibilitat de mantenir al descompte només per als sectors que més depenen del transport per carretera, com per exemple l’alimentari.

En qualsevol cas, la ministra creu que la bonificació «no qüestiona les estratègies per promoure els mitjans de transport més sostenibles». De fet, Sánchez va fer una crida perquè la ciutadania utilitzi el transport públic i va recordar que el preu de les tarifes es manté congelat malgrat la situació d’inflació actual.