El Consell per la República Catalana va reivindicar ahir la tornada al consens independentista entre partits i entitats prenent com a base, entre altres punts, la declaració d’independència del 27 d’octubre del 2017. En una declaració política feta pública ahir, el nou govern del Consell per la República defensa que «fa falta retornar a les vies que van permetre l’èxit de l’1 d’octubre per culminar el procés d’independència». En aquest sentit, avala «retornar als consensos a partir dels fonaments següents: el respecte al que han decidit el poble i les institucions catalanes», com el vot a favor de constituir Catalunya com a estat independent en forma de república i «la declaració d’independència del 27 d’octubre, per mitjà d’una resolució que el Parlament mai ha derogat».