Rússia ha reorganitzat la cúpula militar que dirigeix les operacions a Ucraïna per intentar millorar la coordinació de les seves unitats sobre el terreny, segons va informar ahir una font occidental a l’emissora britànica BBC. El Kremlin ha designat el general Aleksandr Dvornikov, amb experiència a Síria, com a primera baula de la cadena de comandament per dirigir la invasió, va assenyalar aquesta font a la BBC, que no va revelar la seva identitat.

L’exèrcit rus ha mantingut fins ara diversos grups operatius amb comandaments independents i 44 dies després de començar els atacs no ha aconseguit els objectius ni dominar grans ciutats com Kíiv. El president rus, Vladímir Putin, pot posar certs «imperatius polítics» davant d’altres «prioritats militars» a l’hora de decidir els propers passos, va indicar la BBC. Moscou està intentant accelerar la consecució d’objectius per aconseguir «algun èxit» abans del 9 de maig, quan Rússia commemora la victòria a la Segona Guerra Mundial. Els últims dies, les tropes russes s’han retirat dels voltants de Kíiv i altres zones per centrar els esforços en una ofensiva a la regió del Donbass. Berlusconi, «decebut» amb el seu amic Putin L’exprimer ministre italià Silvio Berlusconi va confessar ahir la seva «profunda decepció» del seu vell amic Vladímir Putin, per la invasió d’Ucraïna. Com a teló de fons del seu discurs va aparèixer la invasió d’Ucraïna ordenada per Putin, a qui l’exprimer ministre sempre va considerar un amic. Per això, la seva opinió era esperada i fins i tot se l’havia criticat per no referir-se a Putin. Tot i això, va admetre que no esperava aquesta agressió del mandatari rus: «No puc i no vull amagar que estic profundament decebut i dolgut pel comportament de Putin, que ha assumit una gravíssima responsabilitat davant el món», va dir.