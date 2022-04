El president, Emmanuel Macron, i la candidata de la ultradreta Marine Le Pen van tancar divendres una campanya atípica per a la primera volta de les eleccions presidencials franceses d’avui gairebé en empat tècnic. Macron, que va entrar tard en campanya com a conseqüència de les seves tasques de mediació en l’inici de la invasió russa d’Ucraïna, ha tingut una caiguda de sis punts en intenció de vot, i se situa en el 26%, mentre que Le Pen ha anat guanyant força i estaria en el 24%.

Així, tot sembla indicar que, com el 2017, seran ells dos els que es jugaran la presidència a la segona volta del dia 24, però en aquest cas caldrà tenir en compte un element clau: l’alta abstenció prevista, que podria superar el 25% per primer cop des del 2002, any en què precisament el pare de la candidata d’ultradreta, Jean Marie, va aconseguir accedir a la segona volta contra tot pronòstic.

Darrere dels dos principals favorits hi ha el candidat de l’esquerra Jean-Luc Mélenchon, que amb el 17% dels suports en les enquestes sembla l’únic que podria evitar el duel del 2017. Mélenchon ha volgut mobilitzar els indecisos fent una crida al «vot útil» durant la campanya i ha rebut el suport d’alguns líders socialistes com Ségolène Royal, però no el d’altres candidats de l’esquerra com l’ecologista Yannik Jadot (5% de l’estimació de vot), el comunista Fabien Roussel (2,5%) i l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo (2%).

Paral·lelament, l’ultradretà Éric Zemmour, que ha anat de més a menys en la campanya fins a situar-se en una previsió del 10% dels votants, i Valérie Precresse, que estaria en el mateix percentatge, es troben lluny de poder optar a entrar en la segona volta dels comicis.

En tot cas, la invasió russa d’Ucraïna ha capgirat els plans de la campanya dels candidats a la presidència de França. La guerra ha centrat el debat, especialment en les primeres setmanes, i això ha beneficiat especialment l’actual president.