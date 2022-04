La guerra d’Ucraïna entra en una nova fase, amb el front de l’est del país com a camp de batalla, després que l’ofensiva russa del nord, que pretenia fer-se amb Kíiv, s’hagi estavellat contra unes forces armades ucraïneses més ben proveïdes i motivades del que el Kremlin va suposar quan va planificar l’atac. «Ucraïna està a punt per lliurar grans batalles, fins i tot al Donbass. I quan això passi, Ucraïna tindrà una posició negociadora forta que li permetrà dictar algunes condicions». Són paraules de Mikhail Podoliak, un dels representants ucraïnesos en les fins ara infructuoses taules de negociació. Podoliak confia que un nou cop al Donbass precipitarà, potser abans d’un mes, un cara a cara entre Putin i Zelenski que posi fi a aquest conflicte.

La guerra, malgrat aquestes declaracions, entra en una nova fase perquè a l’est Rússia té posicions territorials més consolidades i això obligarà Ucraïna, segons consideren els experts militars occidentals, a canviar les tàctiques que fins ara ha utilitzat, útils per frenar un avenç, però menys eficaces si Rússia concentra tot el seu arsenal en un únic front.

La retirada russa del nord continua generant horrors. A Buzova, als afores de Kíiv, ha estat descoberta una fossa comuna plena de cadàvers. El que va passar a Butxa no va ser una excepció. És el paisatge habitual allà on els soldats russos es retiren. Per això, davant de l’imminent empitjorament de les batalles a l’est del país, les autoritats ucraïneses tenen com a prioritat evacuar com més aviat millor la població civil de les principals ciutats convertides en front de batalla, com Khàrkiv, Lisitxansk i Mariúpol, però també dels petits pobles, perquè és on fins ara s’han descobert possibles casos de crims de guerra.

La nova fase de la guerra vindrà marcada, en part, perquè pren el control de l’operatiu per part russa el general Aleksandr Dvornikov.

Els EUA avisen de la «brutalitat» del nou comandament rus

Els Estats Units van advertir ahir que el nou general rus encarregat de la guerra a Ucraïna, Aleksandr Dvornikov, té un historial de «brutalitat contra civils» en diversos escenaris com Síria, i preveu que aplicarà el mateix guió en territori ucraïnès. Jake Sullivan, l’assessor de seguretat nacional del president dels Estats Units, va destacar que Rússia ja ha comès «crims de guerra» a Ucraïna abans de Dvòrnikov.