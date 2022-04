El Front Polisario va anunciar ahir la seva decisió de suspendre els contactes amb l’actual Govern espanyol després de mostrar el seu suport al pla d’autonomia del Marroc per al Sàhara Occidental. El Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, però, va assegurar que «sempre mantindrà obertes totes les vies d’interlocució» amb el Front Polisario.

El comunicat fet públic per la Secretaria General del Polisario explicava que «a la vista dels passos concrets» que va fer el Govern de Pedro Sánchez, han decidit suspendre els contactes amb l’Executiu espanyol per desmarcar-se «d’utilitzar la qüestió sahrauí». El Polisario va advertit que el pla d’autonomia marroquina pretén «legitimar l’annexió per la força de territoris del Sàhara Occidental i l’apropiació dels drets inalienables del poble sahrauí a l’autodeterminació i a la independència». L’organització que lidera Brahim Ghali explica que aquesta decisió és un missatge dirigit a l’executiu presidit per Pedro Sánchez perquè «deixi d’instrumentalitzar la qüestió sahrauí en operacions de contrapartides i compensacions vergonyoses amb l’ocupant».

A més, insta Madrid a «adherir-se als preceptes de la legalitat internacional, que consagra tant l’inalienable dret del poble sahrauí a l’autodeterminació com el respecte a les fronteres internacionalment reconegudes del seu territori». El Front Polisario igualment recorda al Govern espanyol les «responsabilitats» i «compromisos de caràcter irrevocable» de l’Estat espanyol amb el poble sahrauí i l’ONU en qualitat de «potència administradora del territori» després del frustrat procés de descolonització.

El comunicat recull, a més, el seu «més sincer agraïment» a les forces polítiques que la setmana passada van reprovar el gir promarroquí del Govern en el Congrés dels Diputats. «És un moviment ampli i transversal de solidaritat amb la nostra legítima causa» que ha instat «rotundament» el Govern espanyol a «retornar a la senda de la legalitat internacional al Sàhara occidental i exigir-li el respecte al dret a l’autodeterminació del poble sahrauí».

Dijous passat, Espanya i el Marroc van establir una nova etapa en les seves relacions amb la reunió a Rabat del rei Mohamed VI i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, reunió concertada després del canvi de posició d’Espanya en avalar la proposta del Marroc perquè l’antiga colònia espanyola del Sàhara Occidental sigui una regió amb autonomia dins del Marroc.

Els comuns volen que el PSOE torni a l’inici pel que fa al Sàhara

La presidenta d’En Comú Podem (ECP) al Parlament, Jéssica Albiach, va demanar ahir al PSOE que «torni a la posició inicial» sobre el conflicte del Sàhara Occidental i defensi «una sortida democràtica» que passi per l’autodeterminació del poble sahrauí, després que el Front Polisario decidís suspendre els seus contactes amb l’actual Govern d’Espanya i de la recent declaració conjunta entre els governs de Madrid i Rabat per normalitzar les seves relacions.

Des del partit d’En Comú Podem, Jéssica Albiach es va referir a aquesta qüestió en unes declaracions fetes abans de participar en un acte commemoratiu sobre la proclamació de la República realitzat al districte de Nou Barris de Barcelona. «Nosaltres ens mantenim en la nostra posició, perquè som coherents, i considerem que el Govern central hauria de complir les resolucions de les Nacions Unides», va dir.

Segons Jéssica Albiach, «la població sahrauí ha de poder decidir lliurement pel que fa al seu futur a través d’un referèndum d’autodeterminació» i, per aquest motiu, la presidenta del partit va considerar que el PSOE «hauria de tornar als posicionaments inicials favorables a una sortida democràtica al conflicte».