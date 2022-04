El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va dir ahir que no contempla «cap alternativa» a l’acord de repartiment de proves de la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2030, malgrat la proposta que va fer el Govern d’Aragó. «No visualitzem cap alternativa al compliment d’aquest acord», va afirmar en unes declaracions als mitjans durant la seva visita a París, preguntat per la proposta que va fer el govern de Javier Lambán al Comitè Olímpic Espanyol (COE).

Aragonès va assegurar que va conèixer la proposta d’Aragó a través dels mitjans de comunicació i va defensar l’acord al qual va arribar la comissió tècnica i que van validar el Govern central, el COE i la Generalitat. Considera que aquest acord estableix una candidatura «competitiva» i que respecta el medi ambient, i ho va contraposar a la proposta del Govern d’Aragó, que, entre d’altres, qüestions, planteja repartir les disciplines per gènere entre Catalunya i Aragó.

«No podem anar duplicant infraestructures, ambientalment no té cap mena de sentit, tampoc econòmicament», per això rebutja modificar l’acord de la comissió tècnica.

Preguntat per la taula de diàleg, va subratllar la necessitat de mantenir treballs discrets i anunciar-los quan hi hagi acords, per la qual cosa ha rebutjat entrar en «especulacions» sobre com està avançant.