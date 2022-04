La conselleria d’Educació oferirà 147.000 places de Formació Professional (FP) de grau mitjà per al proper curs 2022-23, de manera que augmentarà en 7.000 el número de places respecte a l’oferta inicial del curs anterior.

Així ho va anunciar ahir el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, en presentar, al costat del conseller d’Empresa, Roger Torrent, un nou model d’oferta integrada d’FP anomenat «FPCat 365» l’objectiu del qual -van indicar- «és donar resposta a les necessitats de professionalització del mercat laboral i garantir la continuïtat formativa en l’àmbit educatiu». El nou model d’FP integrat serà una «única finestra, flexible i coordinada entre els dos departaments al costat de l’agència d’FP de Catalunya» i comptarà amb una inversió global per aquest any 2022 de 726,6 milions d’euros, segons Roger Torrent.

El conseller d’Empresa va recordar que el nou model d’FP es va acordar en el marc de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals del passat 25 de febrer, on es va establir un nou horitzó per a la planificació de l’oferta d’FP, de la mà de les patronals i els agents socials, per adequar l’oferta formativa a les necessitats del mercat. En aquest sentit, Torrent va concretar que en el nou disseny de la FP es reforçarà l’oferta dels estudis d’economia digital en matèries com el 5G o el desenvolupament de videojocs o realitat virtual, així com els estudis d’economia verda, amb matèries com a energies renovables o vehicles elèctrics, i també s’ampliaran els estudis d’atenció a les persones.

Per la seva banda, el conseller d’Educació va afirmar que l’objectiu per als propers dos cursos és ampliar en 12.000 les places d’FP en grau mitjà, el que suposarà un augment d’inversió de 117 milions d’euros i un increment de 1.022 docents. Josep Gonzàlez Cambray també va anunciar que es flexibilitzarà la preinscripció per al proper curs escolar per donar prioritat d’accés a l’FP de grau mitjà als alumnes procedents de quart d’ESO, amb la finalitat de «prevenir l’abandó escolar». Així, en la preinscripció per al curs 2022-23 s’establiran dos processos. El primer, establert entre el 20 i el 26 d’abril, serà per als alumnes que vulguin cursar grau mitjà d’FP procedents de quart d’ESO o que estan escolaritzats en un Pla de Formació Inicial i que compleixen, com a màxim, 18 anys durant aquest 2022. La resta de l’alumnat que pretengui inscriure’s en un grau mitjà d’FP podrà fer-ho entre el 17 i el 23 de maig, mentre que per als estudis d’FP de grau superior la preinscripció serà del 25 al 31 de maig. Amb aquesta mesura «iniciem un camí per complir un dels principis de la Llei d’Educació de Catalunya», que és «donar caràcter universal als estudis d’FP de grau mitjà per als alumnes procedents dels estudis obligatoris», va dir Cambray.