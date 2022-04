El departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha obert un expedient informatiu a EDistribución Redes Digitales, l’empresa distribuïdora d’electricitat del grup Endesa, per analitzar les desviacions a l’alça que s’estan produint en les lectures estimades de les factures.

Segons la Generalitat, com que la sobreestimació en els consums perjudica tant els usuaris com les empreses comercialitzadores, el departament també ha demanat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que prengui les mesures necessàries per corregir-ho.

L’expedient informatiu s’ha obert després de rebre reclamacions d’usuaris que han rebut factures d’electricitat emeses sobre la base de lectures estimades amb uns consums molt superiors als registrats habitualment. Aquesta situació, segons la Generalitat, pot donar lloc a situacions de pobresa energètica, ja que els usuaris han de fer front a unes factures molt elevades de cop, encara que es regularitzin més endavant.

En la carta dirigida a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la direcció general d’Energia ha recordat que la substitució dels comptadors d’electricitat per nous models digitals i per la telegestió pretenia garantir que totes les factures s’emetessin sobre la base de lectures reals i que les lectures estimades solament es farien en casos «molt concrets».

A més, aquestes sobreestimacions en les lectures de consum també perjudiquen l’operació de les empreses comercialitzadores ja que poden suposar penalitzacions per part de l’operador del sistema per haver-se desviat de les seves revisions inicials de demanda, molt més baixes. Aquesta situació també els obliga a fer una compra addicional d’energia a partir d’aquestes dades estimades i no de les reals.