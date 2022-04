Emmanuel Macron i Marini Le Pen van llançar ahir la campanya per a la segona volta de les eleccions presidencials franceses del 24 d’abril, amb una estratègia coincident d’intentar atreure els votants dels candidats eliminats.

Macron es desplaçava ahir a diverses ciutats del nord del país i avui ho farà per l’est, dues zones que han sofert un declivi industrial les últimes dues dècades i on Le Pen va ser la més votada, en un intent evident per estar a peu de carrer amb els ciutadans, ja que se li retreu llunyania amb la població.

A Denain, una ciutat que tradicionalment havia votat socialista però on en aquesta ocasió va guanyar Le Pen, Macron va departir amb persones que li van preguntar per l’augment dels preus i li van mostrar els seus dubtes sobre la seva discutida proposta de pujar l’edat de jubilació de 62 a 65 anys. «Vull convèncer tots els francesos», va declarar Macron qui va recalcar que l’actual model de pensions no és sostenible però que hi haurà excepcions en el retard de l’edat de jubilació per «als treballs penosos físicament». El president sortint també era entrevistat a la tarda a la televisió, en una acceleració de la seva campanya, que va ser molt criticada en la primera volta per tenir molt pocs actes.

Mentrestant, la ultradretana Le Pen va reunir al matí el seu comitè de campanya per preparar la seva estratègia per a la segona volta i va programar per a la tarda una visita a una explotació agrícola que no estava prevista. Avui oferirà una conferència de premsa sobre «la democràcia i l’exercici del poder», a més de diverses entrevistes a la premsa.

El recompte de vots conclòs ahir mostra que Macron va aconseguir diumenge un 27,84% dels vots, enfront d’un 23,15% de Le Pen. Tots dos van millorar els seus registres de la primera volta de 2017, i fins i tot el president va aconseguir un marge lleugerament major.

Els sondejos d’intenció de vot coincideixen en una victòria de Macron el dia 24, però per un marge molt més estret que el contundent 66,1-33,9% de 2017. Ara, la reelecció del president seria per una diferència d’entre 2 i 8 punts percentuals, segons quatre instituts demoscópics. «Cal sortir a buscar la victòria, res està decidit», va reconèixer el portaveu del Govern, Gabriel Attal, en unes declaracions radiofòniques ahir.

Després de conèixer els resultats, els candidats de l’arc polític que va des de la dreta moderada fins al comunisme van fer crides a votar Macron, o almenys per a no votar per Le Pen. Es tracta d’una nova edició de l’anomenat «front republicà», com es diu a França al cordó sanitari per evitar que la ultradreta arribi al poder en qualsevol nivell de govern.

La politòloga Christèle Lagier, experta en eleccions i extrema dreta de la Universitat d’Avinyó, creu «molt probable» que en la segona volta augmenti l’abstenció, sobretot entre els electors «decebuts» de l’esquerra. L’enfonsament de les dues grans formacions tradicionals de centredreta (Els Republicans) i centreesquerra (Partit Socialista) fa que els dos aspirants a l’Elisi hagin de buscar vots entre electors més radicalitzats o en l’abstenció, la segona més alta en una primera volta.

Lagier considera «bastant complicat» que Le Pen pugui mobilitzar un nombre important de nous vots, cosa que només podria fer -i ho veu «molt improbable»- entre els abstencionistes i en la part «més volàtil» de l’electorat de l’esquerrà Jean-Luc Mélenchon, que va quedar en tercer lloc. Els resultats del diumenge mostren que Le Pen va ser la més votada en 20.484 poblacions, per les 11.788 de Macron, mentre que Mélenchon va aconseguir 2.970. Això confirma la posició dominant de Le Pen entre les classes populars de petites poblacions, que se senten desateses pel Govern i allunyades dels beneficis de la globalització. En canvi, les ciutats mitjanes i grans han estat dominades clarament per Macron i Mélenchon. Segons Lagier, els votants de Le Pen veuen amb «relativa distància» els seus vincles amb Putin, i el préstec que el seu partit va rebre fa alguns anys de bancs russos, per la qual cosa no li sembla que l’afer serà un factor per a la segona volta.